F1, Lando Norris: “As minhas relações fora de pista não afetam o meu desempenho”

Lando Norris reconheceu que, ao continuar a desafiar Max Verstappen na frente da Fórmula 1, espera mais confrontos em pista com o tricampeão mundial e, possivelmente, mais incidentes. Apesar da forte amizade fora da pista, Norris observou que as corridas competitivas naturalmente levam a tais incidentes, especialmente durante uma longa carreira.

“Espero ter mais acidentes no futuro com pessoas diferentes, com o Max”, disse Norris ao RacingNews365. “Não porque seja algo premeditado – é que esses cenários e circunstâncias acontecem com frequência. Com mais cinco ou 10 anos na F1, vais ter essas situações em algum momento.”

Refletindo sobre a sua recente batalha no Grande Prémio da Áustria, Norris enfatizou que as suas relações pessoais não influenciam a sua determinação em vencer na pista. Sublinhou que a sua mentalidade como piloto de corridas é totalmente separada da sua vida fora da F1 e que o seu objetivo continua a ser alcançar o sucesso, independentemente das ligações pessoais.

“O que eu faço da F1 é um mundo diferente. É uma vida diferente. É uma mentalidade diferente. Nem sequer uso o mesmo cérebro aqui em comparação com o que estou a pensar durante a corrida quando coloco o capacete. Não me interessa se joguei padel com alguém na semana passada ou se fui jantar fora com alguém. Isso não muda o que quero fazer na pista, que é ganhar. Quando muito, dá-nos mais vontade de os vencer, em vez de menos. Para mim, são apenas dois mundos diferentes e o que faço fora da pista. A forma como ajo e as pessoas com quem estou fora da pista não podiam estar mais longe da minha mentalidade de piloto de corridas e de estar dentro do carro.”