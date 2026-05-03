F1, Lando Norris “arrasado por perder esta vitória…”

Lando Norris garantiu um bom segundo lugar no Grande Prémio de Miami, consolidando o regresso da McLaren à luta pelas vitórias na Fórmula 1. Após um início de época um pouco atribulado, o britânico exibiu uma maturidade tática irrepreensível, mantendo-se na peugada de Kimi Antonelli até à bandeira de xadrez.

A corrida de Norris foi uma lição de paciência. Após um arranque caótico, onde evitou o contacto entre Verstappen e Leclerc, o piloto da McLaren assumiu a liderança provisória à volta 20. Contudo, a estratégia de undercut da Mercedes revelou-se decisiva, relegando-o para segundo após a paragem nas boxes.

Apesar de um problema na asa nas voltas finais, que o forçou a baixar ligeiramente o ritmo, Norris segurou a pressão de Oscar Piastri e Charles Leclerc. Com este pódio, a McLaren demonstra que pode bater-se de igual para igual com a Mercedes, prometendo animar as contas do Mundial nas próximas rondas.

No final da corrida, não estava contente por ter sido passado nas boxes: “A sensação é mista! Sofremos um ‘undercut’, deveríamos ter ido primeiro às boxes. O Kimi fez um bom trabalho. Parabéns à Mercedes e ao Kimi, eles fizeram uma boa corrida” começou por dizer antes de explicar a sua corrida: “Era fácil errar com as grandes zonas de travagem e com estes carros, mas ele (Antonelli) não cometeu nenhum erro grande o suficiente para eu aproveitar.

Portanto, tenho que estar feliz, acho que como equipa temos que estar felizes.

Mas na verdade, sinto-me arrasado por perder uma vitória aqui em Miami, acho que era possível hoje. Mas não tive o ritmo necessário para passar por ele no final, pelo que aceitamos o resultado. Mas ainda assim é um fim de semana positivo no geral.”

FOTO MPSA Agency