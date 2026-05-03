F1, Lando Norris “arrasado por perder esta vitória…”
Lando Norris garantiu um bom segundo lugar no Grande Prémio de Miami, consolidando o regresso da McLaren à luta pelas vitórias na Fórmula 1. Após um início de época um pouco atribulado, o britânico exibiu uma maturidade tática irrepreensível, mantendo-se na peugada de Kimi Antonelli até à bandeira de xadrez.
A corrida de Norris foi uma lição de paciência. Após um arranque caótico, onde evitou o contacto entre Verstappen e Leclerc, o piloto da McLaren assumiu a liderança provisória à volta 20. Contudo, a estratégia de undercut da Mercedes revelou-se decisiva, relegando-o para segundo após a paragem nas boxes.
Apesar de um problema na asa nas voltas finais, que o forçou a baixar ligeiramente o ritmo, Norris segurou a pressão de Oscar Piastri e Charles Leclerc. Com este pódio, a McLaren demonstra que pode bater-se de igual para igual com a Mercedes, prometendo animar as contas do Mundial nas próximas rondas.
No final da corrida, não estava contente por ter sido passado nas boxes: “A sensação é mista! Sofremos um ‘undercut’, deveríamos ter ido primeiro às boxes. O Kimi fez um bom trabalho. Parabéns à Mercedes e ao Kimi, eles fizeram uma boa corrida” começou por dizer antes de explicar a sua corrida: “Era fácil errar com as grandes zonas de travagem e com estes carros, mas ele (Antonelli) não cometeu nenhum erro grande o suficiente para eu aproveitar.
Portanto, tenho que estar feliz, acho que como equipa temos que estar felizes.
Mas na verdade, sinto-me arrasado por perder uma vitória aqui em Miami, acho que era possível hoje. Mas não tive o ritmo necessário para passar por ele no final, pelo que aceitamos o resultado. Mas ainda assim é um fim de semana positivo no geral.”
FOTO MPSA Agency
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI