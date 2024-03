F1: Lando Norris aposta que será a Red Bull a estar na frente do pelotão | AutoSport

Lando Norris teve um primeiro dia atribulado durante as sessões de treinos de Fórmula 1 de quinta-feira do Grande Prémio do Barém, admitindo um desempenho abaixo do ideal ao volante do MCL38, mas admite que a equipa progrediu durante os treinos e espera um melhor dia de qualificação.

“Acho que foi um dia decente, provavelmente um pouco melhor do que eu estava à espera no geral”, disse Norris após o segundo treino livre, onde não fez uma volta rápida limpa para simular o ritmo de qualificação e terminou a 2,2s da marca de Hamilton. “Não foi o meu melhor dia, foi um pouco confuso da minha parte, não consegui fazer tudo em conjunto em todos os momentos. Mas espero que isso fique por aqui e possa fazer um trabalho melhor [na sexta-feira]”.

Ainda assim, o britânico da McLaren considerou que “foi um bom dia para nós, tentamos algumas coisas e progredimos um pouco mais na nossa compreensão do carro. Progredimos, mas ainda há muitas coisas para tentar melhorar”.

A Mercedes liderou a tabela de tempos no segundo treino livre, mas Lando Norris continua a apostar que será a Red Bull a estar na frente do pelotão, com margens muito curtas entre todos os concorrentes. “Penso que ainda é claro que a Red Bull está no topo, a Ferrari está perto, a Mercedes é sempre a grande dúvida.Nunca iriam estar mal, por isso estão sempre perto, especialmente em qualificação. Até a Haas está lá em cima e, aparentemente, não alteraram o carro de todo. A qualificação no Barém é sempre renhida, por isso acho que vai ser uma qualificação complicada, aconteça o que acontecer”.

Por isso, Lando Norris avisa que a McLaren tem de “aproveitar tudo” do MCL38 para alcançar um bom resultado na sessão que ordena a grelha de partida para a corrida de sábado.

