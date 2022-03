F1: Lando Norris aponta falhas ao Drive to Survive | AutoSport

O coro de críticas em torno do Drive to Survive tem aumentado de tom nos últimos dias e é justo dizer que ficou aquém do que muitos esperavam. Alguns pilotos começam também a mostrar descontentamento pela forma como certas rivalidade são retratadas. Lando Norris falou disso mesmo numa entrevista no Independent:

“Há uma cena minha e do Daniel [Ricciardo] lado a lado, quando nem sequer estamos perto e eu digo que ele está a empurrar-me, o que é uma comunicação de uma corrida completamente diferente”.

Norris diz que ainda não tem sentimentos negativos sobre o Drive to Survive, mas sente que certas partes são um pouco exageradas, algo que o desagrada: “Do meu lado parece bom, mas talvez não tanto do lado de Daniel. Há alguns comentários aqui e ali que podem estar deslocados. Pode fazer parecer que disse algo num momento quando não foi isso que aconteceu”.