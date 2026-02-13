F1: Lando Norris aponta a Red Bull como favorita e deixa provocação a Max Verstappen

Lando Norris, falou com a imprensa no final do segundo dia de tese e considerou que a Red Bull Racing parte com vantagem na preparação da temporada de 2026 da Fórmula 1, destacando sobretudo a eficácia da nova unidade motriz desenvolvida em parceria com a Ford.

Se na semana de testes em Barcelona, parecia que a Mercedes estava em vantagem, subitamente as unidades motrizes alemãs parecem muito mais longe do topo e quem assume o protagonismo é a unidade motriz Red Bull/Ford, de uma estrutura que se estreia este ano na construção e fornecimento de unidades motrizes.

Após analisar os dados de GPS recolhidos nos testes do Bahrein, o piloto da McLaren concluiu que a Red Bull dispõe de um ganho significativo na utilização da energia elétrica ao longo da volta, permitindo melhorar tempos sem esforço adicional. Apesar disso, Norris admite que a competitividade ainda pode variar em circuitos diferentes, como Melbourne.

O britânico reconheceu igualmente que a McLaren — equipada com motor Mercedes-Benz — está neste momento atrás da Ferrari, embora espere evolução ao longo da temporada.

Lando Norris afirmou sobre a Red Bull:

“Quando alguém tem vantagem na utilização da energia, isso é um pedaço de tempo por volta maravilhoso para ter no bolso. Sem tentar, consegues simplesmente ser mais rápido. Não parecemos estar ao nível da Ferrari neste momento. Vamos melhorar e dar passos em frente, mas eles também vão. Temos ainda um grande salto a dar para ter confiança em batê-los.”

Paralelamente, Norris reagiu às críticas de Max Verstappen às novas regras técnicas, que o neerlandês classificou como pouco divertidas e excessivamente dependentes da gestão energética, com o fantasma da saída do tetra campeão a pairar, depois de dizer que se não se divertir ao volante de um F1 que pondera a saída. O campeão de 2025 desvalorizou a polémica, defendendo que a adaptação faz parte da natureza da Fórmula 1 e que os pilotos são pagos para enfrentar essas mudanças.

“Se ele quiser retirar-se, pode retirar-se. A Fórmula 1 muda constantemente; às vezes é melhor de conduzir e outras vezes não. Somos pagos uma quantia absurda para conduzir, por isso não podemos queixar-nos. Tens de conduzir de maneira diferente e perceber as coisas de forma diferente, mas continuo a conduzir carros, a viajar pelo mundo e a divertir-me. Ele não gostou e eu gostei.”

Fotos: Philippe Nanchino /MPSA