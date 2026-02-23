F1: Lando Norris antecipa que Piastri lhe vá tornar a vida num inferno

Lando Norris antecipa uma temporada intensa dentro da própria McLaren e admite que espera ver Oscar Piastri pressioná-lo ao limite na luta pelo título de 2026. O britânico inicia o campeonato como campeão em título, depois de ter assegurado a coroa na derradeira prova da época passada, em Abu Dhabi.

Em 2025, Norris enfrentou forte concorrência interna de Piastri antes de Max Verstappen emergir como principal adversário nas últimas rondas. Agora, com ambos a ambicionarem o título, o equilíbrio dentro da McLaren poderá voltar a ser determinante.

Apesar da disputa do ano passado, Norris garante que a relação com o colega de equipa permanece inalterada. A McLaren teve uma pré-temporada encorajadora, embora reconheça que não sai dos testes do Bahrein como clara favorita. Ainda assim, a equipa carrega expectativas elevadas após o sucesso duplo em 2025.

Lando Norris afirmou, citado pelo RacingNews365:

“Está tudo igual. O Oscar vai responder da forma habitual: sem falar muito e fazendo o seu trabalho. Não preciso de dizer nada, toda a gente sabe do que ele é capaz. Ele mostrou no ano passado que pode ser um piloto incrível e campeão do mundo. Espero que me torne a vida um inferno.

Quanto à motivação pessoal, explicou:

“Adoro ganhar, quero ganhar e estar no lugar mais alto do pódio. Mas a minha motivação não é apenas o sucesso. Sempre que entro em pista quero vencer, mas não dependo apenas de levantar o troféu. A minha motivação começa com a visão de querer ganhar, mas no final do dia é a minha equipa e as pessoas à minha volta que me movem. São elas por quem quero fazer um bom trabalho. Enquanto as tiver comigo, nada muda para mim”.