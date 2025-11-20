F1, Lando Norris alerta para desafio em Las Vegas: “expetativas não estão ao mesmo nível”

Lando Norris admite menor confiança para o GP de Las Vegas de 2025, mas mantém ambição de vitória e manutenção da liderança no Mundial de Fórmula 1.

Lando Norris, líder do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em 2025, reconhece que o Grande Prémio de Las Vegas será um desafio maior do que as últimas provas da temporada. Depois de vencer em México e Brasil, o britânico admite que “as expectativas não estão ao mesmo nível” para esta corrida, dada a dificuldade do traçado e as baixas temperaturas.

Norris explicou: “[…] não tenho a mesma confiança que tinha nas últimas corridas, mas continuo a vir para ganhar e quero repetir os últimos fins de semana.” O piloto relembra o início difícil da temporada, quando esteve a 34 pontos do colega Oscar Piastri, e destaca o trabalho intenso que tem feito para melhorar: “Tenho trabalhado muito fora da pista, passo muito tempo no simulador e com a equipa para adaptar o carro e melhorar nos treinos.”

Apesar da vantagem de 24 pontos que lidera no campeonato, mostra realismo quanto às dificuldades que esperam: “Sabe-se que há circuitos desafiantes para nós, e Las Vegas tem características similares a Baku e Canadá, onde a McLaren tradicionalmente tem dificuldades.”

Norris assume o compromisso de “dar o máximo até ao fim da temporada” e alerta para a imprevisibilidade de todas as corridas que restam, mantendo os pés assentes na terra.

