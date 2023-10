F1: Lando Norris alcança o 100º Grande Prémio da carreira nos EUA | AutoSport

Lando Norris vai alcançar em Austin o seu centésimo Grande Prémio de Fórmula 1 da carreira, chegando a esta marca numa altura em que começa a ficar pressionado internamente pelos desempenhos do seu companheiro de equipa Oscar Piastri, depois de ter tido Carlos Sainz e Daniel Ricciardo ao seu lado nas quatro temporadas anteriores ao serviço da McLaren.

São quase cinco temporadas ao serviço da mesma equipa que o trouxe para a Fórmula 1 através do seu programa de jovens pilotos. Norris iniciou a sua carreira na F1 ao lado de Carlos Sainz, numa clara aposta dos responsáveis da equipa de Woking numa dupla de jovens pilotos. Fez dupla com o espanhol e foi visível a cumplicidade que os uniu durante duas épocas. Quando Saiz rumou para o projeto da Ferrari, Zak Brown foi novamente à Renault procurar o seu próximo piloto.

A expectativa em juntar Daniel Ricciardo a Lando Norris era muito alta, mas o australiano teve sempre dificuldades em acompanhar o seu mais jovem companheiro de equipa e deixou Woking desmotivado e batido na classificação em ambas as temporadas que trabalharam juntos. Foi nessa altura, que a McLaren regressou aos pódios e às vitórias.

Em 2021, Ricciardo alcançou o triunfo no GP de Itália em Monza, sendo secundado por Lando Norris, que na prova seguinte, na Rússia esteve 30 voltas na liderança e “caminhava” para a sua primeira vitória na F1, aquela que seria a segunda consecutiva da equipa britânica, mas quando começou a chover, uma série de decisões erradas do piloto, colocaram-no no sétimo posto final. Foi a melhor oportunidade de Norris em vencer na F1, uma vez que estava no primeiro lugar à volta 50 das 53 do total da corrida russa.

Com a saída de Ricciardo, Norris recebeu na equipa um novo companheiro de equipa que partilhava a nacionalidade com o anterior e que, apesar de jovem, era rotulado como futura estrela da F1. Oscar Piastri tem vindo a ter bons desempenhos na sua época de estreia na F1, alcançado uma vitória na corrida Sprint no Catar e o seu segundo pódio consecutivo, em que partilhou, das duas vezes, a cerimónia com Lando Norris.

Norris chega ao 100º GP pressionado pelos bons desempenhos de Piastri, tendo somado até agora 564 pontos na sua carreira na F1, além de 1 pole position, 5 voltas mais rápidas, 11 pódios, mas sem qualquer vitória. É um piloto cobiçado por algumas equipas, com a Red Bull, supostamente, entre as interessadas nos seus serviços, mas a McLaren tem vindo a “blindar” o britânico com sucessivas renovações de contrato.