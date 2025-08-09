F1, Lando Norris: “Quero mais, ainda tenho de melhorar muito”

Apesar de ocupar o segundo lugar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, Lando Norris admite que o seu desempenho no início da temporada “não foi bom o suficiente”, definindo-o de “bastante mediano” em comparação com as melhorias recentes.

O piloto da McLaren começou a temporada com uma vitória dramática na Austrália, mas teve dificuldades para manter o ritmo, enquanto o seu companheiro de equipa Oscar Piastri conquistou quatro vitórias nas seis corridas seguintes. Norris voltou ao degrau mais alto do pódio em Mónaco (8.ª ronda), mas uma colisão com Piastri no Canadá marcou outro ponto baixo.

No entanto, seguiu-se uma forte recuperação. Desde a 11.ª ronda na Áustria, Norris conquistou três vitórias, incluindo uma vitória na Hungria que reduziu a vantagem de Piastri no campeonato para apenas oito pontos. Questionado sobre qual seria o foco daqui para a frente, Norris apontou as recentes prestações.

“Antes disso, não foi bom o suficiente”

“Exatamente o que tenho feito nos últimos dois meses. Antes disso, não foi bom o suficiente. Para ser franco, diria que foi bastante mediano antes disso. Desde então, acho que as coisas têm estado muito melhores. Ainda quero mais, ainda tenho de melhorar muito e não estou tão bem quanto gostaria de estar, mas muitas melhorias foram feitas”.

“Acho que estou numa posição muito melhor, estou mais feliz com o carro. Tenho trabalhado duro, mas posso fazer muito mais do que tenho feito, então, por essa razão, quero mais do progresso que tenho feito.”

“Não é diferente do que tenho feito nos últimos anos”

Fora das pistas, Norris tomou medidas para reduzir as distrações, como limitar o uso das redes sociais. Embora planeie aproveitar as férias de verão com os amigos e uma viagem para jogar golfe, ele insiste que a Fórmula 1 continua a ser a sua principal prioridade.

“Não vai ser assim tão diferente”, refletiu ele. “Continuo nas redes sociais ocasionalmente, vou continuar a sair com os meus amigos em diferentes lugares, vamos fazer uma pequena viagem para jogar golfe e fazer outras coisas. Na verdade, não é diferente do que tenho feito nos últimos anos, o que é bom. Não deve ser diferente. Não há razão para tal. Ainda tenho como prioridade garantir que volto mais preparado do que nunca e da melhor forma possível, mas, pelo mesmo motivo, devo tratar isso da mesma forma que fiz antes, ou seja, a Fórmula 1 é a prioridade e vou garantir que estou na melhor forma possível para isso.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA