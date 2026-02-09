F1: Lando Norris agradado com o visual do MCL40 e entusiasmado com os novos desafios

A McLaren apresentou a sua decoração para 2026, com um esquema de cores muito semelhante ao que tem sido usado nas últimas épocas. O evento aconteceu no Bahrein, com a equipa presente para dar início a segunda semana de testes, de 11 a 13 de fevereiro, assim como um dia de filmagens antes dos testes.

Lando Norris, campeão em título, expressou ainda emoção ao recordar a temporada 2025. O britânico que este ano usará o n.º1 salientou os momentos bons sem esquecer os menos bons, olhando com entusiasmo para esta nova era que começa:

Livery? Consider it launched ✔️#McLarenF1 pic.twitter.com/lUh8xZcFBR — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 9, 2026

“Olhar para 2025, o ano em que me tornei campeão do mundo, é incrível. É bonito, é fantástico. Quando recordas o final, obviamente em Abu Dhabi, mas também toda a época e a jornada que foi — Silverstone, Mónaco, e claro, conquistar o título de construtores como equipa é muito bom. Houve momentos absolutamente incríveis. Houve também alguns menos bons, claro, mas é ótimo poder relembrar um ano tão especial. E terminar dessa forma foi ainda melhor.”

“Acho que estamos todos ansiosos por começar a temporada. Sinceramente, parece que a anterior acabou há muito pouco tempo, por isso chegou tudo muito depressa. Temos aqui no Bahrein os testes que nos entusiasmam muito e há várias novidades no carro que precisamos de preparar e compreender como equipa. Estou entusiasmado para começar os testes, mas se pudesse avançar já para a Austrália e carregar no botão para começar o fim de semana, fazia-o sem hesitar. Estou muito entusiasmado.”

Upgraded l1d for the new season 🤩#McLarenF1 pic.twitter.com/vlGrYtnbSo — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 9, 2026

Norris elogiou a decoração do novo carro e admitiu que este carro foi diferente de tudo o que já pilotou até agora, relembrando os carros da 2017 e 2018:

“Quanto ao novo carro, gosto muito do visual. Há um pouco mais de papaia este ano, especialmente na dianteira, o que é ótimo. Mantivemos uma decoração bastante semelhante à dos últimos anos, apenas com alguns pequenos ajustes, e acho que isso é positivo — não é preciso mudar o que resulta. Apesar de ter gostado da decoração de testes, esta é a que melhor fica nas transmissões e durante a época. Mantivemos o essencial.”

“Quanto à pilotagem, a sensação é diferentes de todos os carros que conduzi até agora. É mais semelhante aos carros anteriores a 2017 ou 2018 — portanto, algo novo para mim, mas com um comportamento quase mais próximo de um Fórmula 2 em certos aspetos: mais potência, menos aderência. Vai ser um desafio maior ao volante, o que é empolgante. No fim do dia, o nosso trabalho é guiar o que nos é dado — e estou verdadeiramente curioso para ver o potencial deste carro. Sabemos que estamos numa posição melhor do que nunca.”