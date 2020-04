F1, Lando Norris: “Acho que vamos ter duas corridas por fim de semana”

O piloto da McLaren, Lando Norris, diz estar preparado para a possibilidade da Fórmula 1 efetuar duas corridas por fim de semana de Grande Prémio. O jovem britânico diz que será um grande desafio físico voltar a competir, após a longa paragem depois dos testes de pré-temporada em Barcelona, que se realizaram em fevereiro.

“É uma grande pausa. Vai ser maior do que a pausa de inverno a que estamos acostumados. O pior é não ter chance de pilotar nada. Nem um F3, nem um F2, nada. Estamos fechados em casa. Apenas podemos utilizar os carros de estrada, que não podem andar muito. É muito estranho.”

“Em princípio, a Fórmula 1 deve ter duas corridas por fim de semana. As coisas terão de ser mais compactas. Vai ser diferente, especialmente com os carros a serem mais rápidos. Mas, faz parte do desafio deste ano.”