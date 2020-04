F1, Lando Norris: “Acho que o pelotão pode ficar mais nivelado”

O piloto da McLaren, Lando Norris, vê que uma das consequência da pandemia coronavírus (COVID-19) pode ser um pelotão mais nivelado na Fórmula 1.

“Ninguém está a trabalhar para fazer os carros mais rápidos, apenas a pensar nisso em casa. Quer seja para as equipas da frente ou para as equipas mais atrás, acho que estamos em nível de igualdade agora. As equipas com mais dinheiro não têm vantagem nenhuma.” – disse Norris ao motorsport.com.