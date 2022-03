F1, Lando Norris: “A solução para o nosso problema não é simples” | AutoSport

Se depois do teste de Barcelona, a McLaren era olhada como uma das equipas mais próximas do topo, essa visão mudou radicalmente depois dos testes no Bahrein. Os problemas nos travões, em especial no eixo dianteiro, complicaram a vida à equipa de Woking, que não foi capaz de fazer stints longos e simulações de corrida. Neste momento a equipa trabalha para encontrar soluções, mas Lando Norris já avisou que não são fáceis de encontrar:

“Tivemos problemas especialmente nos stints longos- os stints curtos e com pouca carga fomos capazes de os fazer. Estamos atrasados em relação onde queremos estar, onde precisamos de estar. Não foi ótimo, mas estamos a conseguir fazer o máximo que conseguimos. Estamos definitivamente a fazer progressos, mas não estamos na posição em que queremos estar.”

“Penso que estamos em cima do assunto”, disse Norris sobre o problema nos travões. “Sabemos quais são os problemas, sabemos com o que estamos a sofrer. Chegar à solução perfeita é sempre a questão de: ‘conseguimos ou não?’ É sobre isso que estamos inseguros, em relação à próxima semana. A equipa está a trabalhar arduamente para compreender os problemas, porque é que eles aconteceram em primeiro lugar e porque é que os encontramos, e depois trabalhamos na solução para a próxima semana. Mas não é uma solução simples; é uma área bastante complicada, é preciso muito trabalho, muito tempo para pensar nestas peças”