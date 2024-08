F1, Lando Norris: “A minha fé na equipa tornou-se realidade”

“Houve muita gente que não concordou ou achou que era uma coisa parva, por isso é bom provar que alguns deles estavam errados”, disse Norris à Sky F1. “Não fui eu que provei que estavam errados, mas a equipa provou que estavam errados. A equipa tem o que é preciso. Acho que quando se está dentro de uma equipa, e quando se está dentro da F1, compreende-se as coisas muito mais do que as pessoas de fora”, disse ele. “Uma dessas coisas era a estrutura que tínhamos, a moral que tínhamos dentro da equipa. Isso era algo que eu já tinha visto no ano passado. Este ano ainda tivemos mais coisas que foram acrescentadas à equipa. De uma forma agradável, é bom ver que o que eu pensava ser a coisa certa acabou por ser a coisa certa e que a minha fé e crença na equipa tornaram-se realidade.”

Inicialmente criticado por não ter procurado um lugar na Red Bull, Norris prolongou o seu contrato com a McLaren e, desde então, tornou-se vencedor de grandes prémios e ocupa atualmente o segundo lugar no campeonato de pilotos. A McLaren é agora uma equipa consistente e está a lutar pelo campeonato de construtores.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI