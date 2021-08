F1, Lando Norris: ” A minha confiança subiu desde o início da época” | AutoSport

Lando Norris é claramente um dos pilotos em melhor forma nesta primeira metade de época, tendo dado um salto qualitativo tremendo. O jovem admitiu que a sua confiança está mais alta que nunca.

A parte mental e a confiança são trunfos importantes para um piloto e Norris conseguiu desde o arranque da temporada ter boas exibições, que lhe permitiram subir vários degraus este ano como admitiu:

“O meu nível de confiança, por diversos motivos, subiu e tem sido muito bom para mim”, explicou ele à Motorsport.com. “Especialmente depois das primeiras corridas, de certa forma dei um bom passo, porque estive bem na qualificação, nas corridas, tivemos ritmo, como em Imola, o que me deu aquele grande impulso de confiança. Depois há estas pequenas coisas ao longo do percurso, que acrescentaram. A Áustria foi apenas mais uma coisa, que acrescentou a essa confiança e me permitiu pensar, ´ok, eu consigo fazer isto, e posso fazer aquilo´. E consigo ter essa crença em mim próprio e essa confiança em mim próprio. “

“E através da experiência, aprendendo sempre mais e mais, chega-se a um ponto em que toda esta confiança é como que acumulada, até estar na posição em que se estou. Portanto, sim, este tipo de coisas estão a juntar-se nesta época. E ainda há algumas coisas em que não estou super confiante em mim próprio. Mas em comparação com a época passada, em comparação com a minha primeira corrida na Fórmula 1, é um nível completamente diferente, e sinto-me muito melhor em relação a isso”.

Um dos fatores que motiva Norris é o crescente número de fãs que tem, algo que o surpreende:

“É algo com que ainda estou a lidar. É algo que ainda é surpreendente e seria inacreditável pensar há cinco, seis anos atrás, que eu estaria nesta posição, a ver as bancadas com os meus bonés e as minhas t-shirts vestidas, e as bandeiras do Quadrant. Nunca se pensa que serás tu. E eu sei que é, por isso é um pouco inacreditável de certa forma, e ainda estou a lidar com isso”.

Lando Norris tem tentado seguir o exemplo de Lewis Hamilton que usa a sua popularidade para tentar mudar mentalidades. O jovem britânico tem feito isso, usando a sua visibilidade para falar dos problemas mentais e espera continuar a poder criar um bom impacto:

“É algo que Lewis faz muito bem porque está nisto há muito tempo”, acrescentou Norris. “Ele usou os seus fãs -não de uma forma negativa- para fazer mudanças e causar impacto. É algo que tenho sido capaz de fazer com a Quadrant, sobre saúde mental com algumas coisas que tenho feito, mais algum trabalho de caridade que tenho feito nos meus streams”

“Por isso pude ajudar os meus fãs e usá-los para ter impacto nestes temas. É algo que eu preciso saber como maximizar e como tirar o máximo partido da posição em que estou. Não apenas como piloto, mas também como fazer o melhor fora da Fórmula 1, e usar os meus seguidores e a minha base de fãs também nessas áreas. Por isso, sim, é uma sensação inacreditável. Espero que continue a crescer e tentarei usar isso para causar impactos ainda maiores, como Lewis faz”.