F1, Lando Norris: a grandeza de Max Verstappen e o desafio que é enfrentá-lo…

Lando Norris encara realidade dura e já projeta futuro após performance impressionante de Max Verstappen no Brasil.

Após uma brilhante recuperação de Max Verstappen no Grande Prémio do Brasil, Lando Norris vê agora as suas hipóteses de conquistar o título mundial, ser praticamente nulas. Apesar da determinação e das melhorias evidentes ao longo da temporada, o piloto da McLaren admite que competir contra um dos melhores da história da Fórmula 1 exige mais do que conseguiu entregar em 2024. Mesmo assim, Norris mostra confiança em continuar na luta no próximo ano, alimentado pela experiência de desafiar o domínio do tricampeão mundial.

Lando Norris estava a diminuir lentamente a vantagem de Max Verstappen até ao Brasil, não com o ritmo que gostaria, mas depois da fantástica exibição do neerlandês à chuva, e alguma sorte, diga-se em abono da verdade, o campeonato é agora quase um mero proforma para o piloto da Red Bull.

Para Lando Norris, as coisas ainda correram bem na Sprint de Interlagos, mas as suas esperanças de ainda chegar ao título sofreram um grande golpe no Grande Prémio. Verstappen lutou desde o 17º lugar da grelha para vencer com uma pilotagem sensacional, enquanto Norris – que liderava antes de perder a posição na pista ao fazer uma paragem antes da bandeira vermelha, enquanto Verstappen tinha ficado em pista – acabou em sexto.

Isto significa que Norris, da McLaren, vai para Las Vegas a 62 pontos de Verstappen e se este terminar com pelo menos três pontos de vantagem sob as luzes do estado mais populoso do Nevada, o piloto da Red Bull conquistará a quarta coroa do campeonato a dois Grandes Prémios do fim.

Norris sabe que as probabilidades estão contra ele e, pela forma como falou durante a conferência de imprensa, fica-se com a sensação de que ele aceita que as suas esperanças de título para este ano, pelo menos, são escassas na melhor das hipóteses: “O pós-Brasil foi difícil para mim porque foi o primeiro momento em que percebi que, realisticamente, agora é difícil alcançar a primeira posição”, disse Norris.

“É difícil conseguir muito pontos sobre o Max porque ele não teve corridas más. As coisas simplesmente não correram como queríamos e a minha verdadeira luta pelo campeonato foi reduzida pela maior margem de quase todo o ano. Mas isso não altera a minha abordagem. A minha abordagem tem sido a correta nos últimos fins-de-semana, tenho tido um bom desempenho. Tenho estado a fazer um bom trabalho. Por isso, do meu lado, não preciso de mudar nada, mas acho que posso provavelmente desfrutar um pouco mais.”

Embora Norris tenha aceitado que talvez não seja este o seu destino este ano, é evidente que está confiante pela forma como lançou um desafio ao título pela primeira vez na sua carreira – contra um dos melhores pilotos que o desporto já viu – e acredita que não há razão para não estar na luta pelo título mais uma vez no próximo ano.

“Eu fiz o meu melhor”, disse ele. “Não fiz o suficiente, e sempre admiti isso. Penso que o Max é provavelmente um dos melhores pilotos de sempre na Fórmula 1, e acho que nunca mais haverá um piloto muito melhor do que o Max na Fórmula 1.

“É a minha opinião, mas é aquilo em que acredito e, para mim, ir contra essa crença, para lutar contra essa pessoa que sei que é tão boa, é preciso um pouco mais do que aquilo que provavelmente consegui esta época, mas penso que o que fiz desde a pausa de verão está mais perto daquilo que preciso de ser e penso que está perto de ser suficientemente bom para lutar pelo título no próximo ano.”