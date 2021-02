F1, Lando Norris: “A chegada do Daniel (Ricciardo) não vai tornar as coisas mais difíceis para mim”

Lando Norris não acha que passar a ter Daniel Ricciardo como companheiro de equipa na McLaren seja um “um grande passo”, face a Carlos Sainz, que rumou à Ferrari: “Penso que a chegada do Daniel não vai tornar as coisas mais difíceis para mim. Trabalhei com o Carlos, que é um excelente piloto e há coisas em que o Carlos vai ser melhor do que o Daniel e vice-versa.

Não acredito que Daniel seja um grande passo acima de qualquer coisa que o Carlos tenha conseguido, para além de que há mais pressão sobre ele porque está na Fórmula 1 há mais tempo, e tem de chegar a entrar muito bem”.

Curiosamente, Lando Norris tem uma posição contrária, pois pensa, isso sim, que comparativamente ao que tinha na Renault, vai ser “mais difícil” para Ricciardo na McLaren: “É mais difícil para alguém enfrentar um piloto muito mais jovem do que para um piloto mais jovem enfrentar alguém com mais experiência. Estou nessa fase inicial da minha carreira, mas ainda preciso de ter um bom desempenho, e já não há desculpas para mim.

Tenho mais responsabilidade em mim agora, do que nos últimos anos, para liderar a equipa”, disse Norris.