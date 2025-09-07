F1, Lando Norris 2º em Monza após drama nas boxes e ordens de equipa

Lando Norris conquistou o segundo lugar no Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, numa corrida marcada por drama nas boxes e uma controversa ordem de equipa, que o beneficiou. O piloto britânico da McLaren, apesar de um fim de semana competitivo, viu a sua corrida perturbada por um erro da equipa que o levou a perder tempo crucial.

Paragem lenta e a decisão controversa da McLaren

Norris, que optou por pneus macios várias voltas após Verstappen, viu Oscar Piastri parar primeiro – uma sugestão do próprio Norris para proteger a sua terceira posição do Ferrari de Charles Leclerc. Contudo, na volta seguinte, a paragem de Norris foi lenta, demorando 5,9 segundos, o que o fez perder o segundo lugar para Piastri.

A McLaren, numa decisão que gerou debate, ordenou então a Piastri que cedesse a posição a Norris. A justificação prendeu-se com o facto de Piastri ter tido uma paragem “preferencial” para se defender de Leclerc, embora o erro na paragem de Norris tenha sido o fator determinante para a perda de posição.

Norris, em declarações após a corrida, abordou o incidente nas boxes: “De vez em quando cometemos erros enquanto equipa, e hoje foi um deles.” Apesar da frustração, o piloto britânico focou-se no resultado: “Fiz tudo o que podia hoje, não podia fazer muito mais. Tentei lutar contra o Max. Tivemos uma boa corrida e ele saiu vitorioso.

O segundo lugar era o nosso melhor resultado e preciso de continuar a fazer o que estou a fazer.”

Apesar do contratempo, Lando Norris conseguiu reduzir a sua desvantagem para Oscar Piastri no campeonato de pilotos para 34 pontos, mantendo viva a luta pelo título.

As ordens de equipa são sempre um tema sensível na Fórmula 1, especialmente quando envolvem pilotos a lutar por posições no pódio ou no campeonato. A decisão da McLaren em Monza, embora justificada pela equipa como uma forma de retificar um erro, gerou discussões sobre a equidade e o espírito desportivo. Como as equipas gerem estas situações internas pode ter um impacto significativo na moral dos pilotos e na dinâmica da equipa, sendo um elemento crucial na estratégia a longo prazo de qualquer construtor.