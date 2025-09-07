F1, Lando Norris 2º em Monza após drama nas boxes e ordens de equipa
Lando Norris conquistou o segundo lugar no Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, numa corrida marcada por drama nas boxes e uma controversa ordem de equipa, que o beneficiou. O piloto britânico da McLaren, apesar de um fim de semana competitivo, viu a sua corrida perturbada por um erro da equipa que o levou a perder tempo crucial.
Paragem lenta e a decisão controversa da McLaren
Norris, que optou por pneus macios várias voltas após Verstappen, viu Oscar Piastri parar primeiro – uma sugestão do próprio Norris para proteger a sua terceira posição do Ferrari de Charles Leclerc. Contudo, na volta seguinte, a paragem de Norris foi lenta, demorando 5,9 segundos, o que o fez perder o segundo lugar para Piastri.
A McLaren, numa decisão que gerou debate, ordenou então a Piastri que cedesse a posição a Norris. A justificação prendeu-se com o facto de Piastri ter tido uma paragem “preferencial” para se defender de Leclerc, embora o erro na paragem de Norris tenha sido o fator determinante para a perda de posição.
Norris, em declarações após a corrida, abordou o incidente nas boxes: “De vez em quando cometemos erros enquanto equipa, e hoje foi um deles.” Apesar da frustração, o piloto britânico focou-se no resultado: “Fiz tudo o que podia hoje, não podia fazer muito mais. Tentei lutar contra o Max. Tivemos uma boa corrida e ele saiu vitorioso.
O segundo lugar era o nosso melhor resultado e preciso de continuar a fazer o que estou a fazer.”
Apesar do contratempo, Lando Norris conseguiu reduzir a sua desvantagem para Oscar Piastri no campeonato de pilotos para 34 pontos, mantendo viva a luta pelo título.
As ordens de equipa são sempre um tema sensível na Fórmula 1, especialmente quando envolvem pilotos a lutar por posições no pódio ou no campeonato. A decisão da McLaren em Monza, embora justificada pela equipa como uma forma de retificar um erro, gerou discussões sobre a equidade e o espírito desportivo. Como as equipas gerem estas situações internas pode ter um impacto significativo na moral dos pilotos e na dinâmica da equipa, sendo um elemento crucial na estratégia a longo prazo de qualquer construtor.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI