F1, Lando Norris: “2021 vai ser mais um ano desafiante”

Lando Norris vai para a sua terceira época na equipa, agora com um novo colega de equipa.

Norris admitiu que agora tem de assumir um papel de maior preponderância, guiando a equipa no rumo certo, agora com a experiência que foi acumulando nestes dois anos. Mostrou-se algo cauteloso com o seu novo colega, preferindo esperar para ver se a nova parceria vai ser tão boa quanto a que teve com Carlos Sainz, que fez questão de lembrar na apresentação.

“Estou realmente entusiasmado por voltar a trabalhar com a equipa na minha terceira temporada na Fórmula 1. Cada vez que entro no carro sinto que estou a crescer em confiança e experiência, o que me ajuda a melhorar o meu desempenho ano após ano. Tenho trabalhado muito durante as férias para estar o mais pronto possível para quando chegarmos aos testes da pré-época, e mal posso esperar para voltar ao carro em breve.”

“Estou ansioso por voltar a alguns dos países onde não pudemos correr no ano passado, também com fãs a certo ponto, que criam uma atmosfera tão incrível em todos os países onde corremos. Sentimos muito a falta de ter os nossos fãs nas pistas e até nos podermos encontrar de novo pessoalmente, estarei a trabalhar o máximo que puder para lhes dar um bom espetáculo. 2021 vai ser mais um ano desafiante na pista com competição próxima, mas estou concentrado em voltar às corridas e dar o meu melhor”.