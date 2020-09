F1, Lance Stroll: “Triste pelo ‘Checo’, mas ansioso por trabalhar com o Vettel”

Lance Stroll disse estar triste por ver Sergio Pérez, partir no final da temporada, mas ao mesmo tempo ansioso para trabalhar na Aston Martin ao lado de Sebastian Vettel em 2021: “Fiquei um pouco emocionado. Passámos por muito nos últimos 18 meses. Penso que tem sido incrível trabalhar ao lado do ‘Checo’ e aprendi muito com ele, e este ano, tem sido muito divertido, pois temos um bom carro. Ainda temos uma longa temporada pela frente, que está longe de estar terminada, o que é emocionante e uma oportunidade para ambos marcarmos alguns bons pontos e tentarmos terminar em terceiro no campeonato dos construtores. Quanto ao Seb vir para a equipa, penso que é uma grande oportunidade para a Aston Martin, ele tem uma tremenda experiência e é um piloto muito bem sucedido. Portanto, será muito excitante”, disse Stroll.