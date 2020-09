F1, Lance Stroll: “Todos têm a sua opinião e eu aprendi a falar em pista”

Desde a sua chegada à Fórmula 1 que Lance Stroll tem sido alvo de críticas, muitas delas relacionadas com o pai, Lawrence Stroll, que com a sua fortuna o ajudou a subir as escadas até à maior competição de monolugares do mundo.

Apesar das muitas críticas, Stroll já aprendeu a viver com isso e no podcast In The Pink, afirmou: “No meu primeiro ano na Williams apercebi-me de que cada vez que cometia um erro as pessoas iriam destruir-me. Isso dá para perceber muito nas redes sociais, se estava tudo bem ‘silêncio’, se estava algo mal voltava o ‘barulho’. Todos têm a sua opinião e eu aprendi a falar em pista”.

O canadiano foi campeão da Fórmula 4 italiana, venceu a Toyota Racing Series na Nova Zelândia e a Fórmula 3 europeia. Com estes títulos, Stroll disse que “tive de ganhar esses campeonatos, porque precisas de 40 pontos na superlicença para competir na Fórmula 1. Se não houvesse isso existiria muita gente sem talento no desporto”.