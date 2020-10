F1: Lance Stroll testou positivo para a Covid-19

Lance Stroll admitiu que testou positivo para a Covid-19 depois do da última prova em Nurburgring. O piloto está 100% recuperado e já voltou a testar negativo.

Lance Stroll foi baixa de última hora na Racing Point, sendo Nico Hulkenberg chamado de urgência para ocupar o lugar do canadiano que não se sentiu bem durante o começo do fim de semana. Stroll veio admitir agora que testou positivo para a Covid-19:

“Só quero que todos saibam que recentemente testei positivo para Covid-19 depois do fim de semana do GP Eifel “, escreveu ele.” Sinto-me a 100 por cento e desde então testei negativo. Para informar a todos sobre o que aconteceu, cheguei a Nurburgring depois de um teste negativo nos testes normais de pré-corrida. No sábado de manhã comecei a sentir-me mal e acordei com dor de estômago. Segui o protocolo da FIA e isolei-me na motorhome e não reentrei no paddock.”

“Não estava em forma para correr, por isso voei para casa no domingo de manhã. Como ainda me sentia indisposto, fiz um teste a Covid no domingo à noite. No dia seguinte, os resultados foram positivos, então fiquei em casa nos 10 dias seguintes. Felizmente, meus sintomas foram leves. Fiz o teste de novo na segunda-feira esta semana e os meus resultados foram negativos. Sinto-me em grande forma e mal posso esperar para voltar à equipa e correr em Portugal.”