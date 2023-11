F1, Lance Stroll: “Tem sido uma época difícil, mas o plano é continuar no próximo ano” | AutoSport

Lance Stroll não tem tido vida fácil nos últimos tempos, e depois de um GP dos EUA muito positivo, voltou a ficar mal classificado no México. Até começou bastante bem a época, tal como a Aston Martin, mas quando a equipa fraquejou, ficou longe das prestações de Alonso, tendo pelo meio vários contratempos e azares. A corrida do México voltou a revelar-se problemática para a Aston Martin com o carro a ter falta de velocidade nas curvas bem como um pouco por todo o lado: “não foi o que esperávamos, depois de uma corrida muito forte em Austin. Começámos a partir das boxes, mudamos algumas coisas no carro, fizemos uma corrida forte no domingo em Austin, terminamos nos pontos e, depois, no México, voltamos a ter dificuldades. Portanto, não era o que esperávamos no fim de semana passado. Mas veremos o que podemos fazer neste fim de semana” começou por dizer, admitindo que têm algumas ideias para este fim de semana: “foi feita muita análise no fim de semana passado. Por isso, sim, veremos como nos vamos sair”, falando depois num ponto curioso, se levasse o carro que tem agora para o Bahrein: seria mais rápido ou mais lento do que no início do ano?

“É uma boa pergunta. Começámos a época muito bem. Sempre a lutar, a terminar entre os cinco primeiros. Quando chegámos ao Bahrein, éramos o segundo carro mais rápido. Mas ultimamente tem sido mais complicado. É uma pergunta difícil. Mas a Fórmula 1 é uma ‘corrida’ de desenvolvimento ao longo do ano. Por isso, acho que não há dúvida de que as equipas melhoraram. É um jogo relativo. Ninguém tem o mesmo carro que tinha na primeira corrida da época. Por isso, é difícil dizer…”, referindo-se ao que, provavelmente, é o grande problema da equipa, a falta de evolução do carro.

Por fim, falou também sobre os rumores recentes de que referem poder não estar tão apaixonado pelo desporto como esteve no passado: “o plano é ficar no próximo ano. Tem sido uma época difícil em alguns momentos, sem dúvida. Alguns grandes momentos, mas também alguns dias muito frustrantes. Mas sim, o plano é continuar no próximo ano”.