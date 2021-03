F1, Lance Stroll: “Subestimei os efeitos da COVID 19”

Lance Stroll foi o segundo piloto a ser infetado com a COVID 19. O piloto canadiano admitiu que os efeitos da doença foram maiores do que esperava e que a sua performance ficou claramente afetada depois disso:

“A COVID tirou-me do Grande Prémio da Alemanha e provavelmente afectou-me bastante para os seguintes dois grandes prémios”, disse Stroll.

“Estava sem energia, fisicamente, e não no melhor lugar mentalmente. Acho que subestimei o quanto o vírus me iria afetar , e tive dificuldades nessas corridas. Depois daquele período difícil, melhorei na Turquia, e comecei a recuperar o meu nível”, disse ele. “Mas perdemos muitos pontos de campeonato , há definitivamente muitas coisas a aprender com essa experiência.“

“Numa nota positiva, terminámos a época muito mais fortes, mas penso que a competição foi muito mais forte no final do ano. Não foi o mesmo que o início da época em que muitas vezes eramos facilmente quartos e quintos, por vezes até melhor do que isso. O jogo mudou, a competição entre as equipas também, e penso que vai ser uma vez mais um meio da tabela muito competitivo. Temos de baixar a cabeça e fazer o trabalho”.