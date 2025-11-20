F1, Lance Stroll respondeu a Franco Colapinto: “devia focar-se nele e tentar marcar pontos”
Franco Colapinto justificou as críticas a Lance Stroll, que respondeu aconselhando o argentino a marcar pontos na F1. Pilotos ‘aquecem’ polémica antes do GP de Las Vegas.
Após o Grande Prémio do Brasil, Franco Colapinto criticou Lance Stroll, afirmando que o canadiano “está sempre a tirar pessoas da corrida” e não usa os espelhos do carro, referindo-se a um incidente com Gabriel Bortoleto, da Sauber. Colapinto explicou: “Foi um comentário dito a quente depois da corrida. Estava só atrás e vi o momento. Se afetou o Lance, peço desculpa. Passámos muito tempo juntos em pista e tivemos lutas próximas.”
Lance Stroll respondeu: “Ouvi falar dessas críticas. Não sei. Talvez ele esteja frustrado e zangado com a vida. Não sei quantos pontos ele tem no campeonato… Zero? Tem zero pontos. Se calhar devia focar-se nas suas coisas e tentar marcar pontos este ano.”
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI