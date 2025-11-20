F1, Lance Stroll respondeu a Franco Colapinto: “devia focar-se nele e tentar marcar pontos”

Franco Colapinto justificou as críticas a Lance Stroll, que respondeu aconselhando o argentino a marcar pontos na F1. Pilotos ‘aquecem’ polémica antes do GP de Las Vegas.

Após o Grande Prémio do Brasil, Franco Colapinto criticou Lance Stroll, afirmando que o canadiano “está sempre a tirar pessoas da corrida” e não usa os espelhos do carro, referindo-se a um incidente com Gabriel Bortoleto, da Sauber. Colapinto explicou: “Foi um comentário dito a quente depois da corrida. Estava só atrás e vi o momento. Se afetou o Lance, peço desculpa. Passámos muito tempo juntos em pista e tivemos lutas próximas.”

Lance Stroll respondeu: “Ouvi falar dessas críticas. Não sei. Talvez ele esteja frustrado e zangado com a vida. Não sei quantos pontos ele tem no campeonato… Zero? Tem zero pontos. Se calhar devia focar-se nas suas coisas e tentar marcar pontos este ano.”

