F1: Lance Stroll recebeu uma advertência da FIA pelo comportamento no Catar | AutoSport

Lance Stroll recebeu uma advertência da FIA devido à confusão que existiu na sua garagem após a sua eliminação no primeiro segmento da qualificação do GP do Catar e depois de ter pedido desculpas pelas suas ações.

A FIA confirmou que o ‘Compliance Officer’, responsável da entidade federativa que assegura que as boas práticas no desporto motorizado, recebeu um pedido de desculpas de Lance Stroll em relação aos empurrões ao seu treinador pessoal Henry Howe e à entrevista que se seguiu ao canal oficial da Fórmula 1, recebendo uma “advertência por escrito do responsável. “Podemos confirmar que o ‘Compliance Officer’ da FIA recebeu um pedido de desculpas de Lance Stroll relativamente às suas ações durante o Grande Prémio do Catar de Fórmula 1”, esclareceu o órgão que tutela a competição. “O ‘Compliance Officer’ registou o pedido de desculpas e emitiu uma advertência por escrito, recordando a Lance as suas responsabilidades enquanto concorrente vinculado ao Código de Ética da FIA e a outras diretrizes éticas e de conduta da FIA estabelecidas pelos regulamentos desportivos”.

A entidade federativa explicou que “mantém uma posição de tolerância zero contra a má conduta e condena quaisquer ações que possam levar ao assédio físico”.