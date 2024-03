F1: Lance Stroll quer fazer ‘reset’ depois de acidente em Jidá | AutoSport

Lance Stroll quer fazer ‘reset’ e deixar para trás a desilusão do Grande Prémio da Arábia Saudita, entrando com outra mentalidade para o próximo Grande Prémio da Austrália. A corrida de Stroll em Jidá foi prejudicada por um incidente ainda na fase inicial da corrida, quando o piloto canadiano, que corria na nona posição, embateu no muro interior na curva 23, resultando num forte choque contra as barreiras do lado oposto da pista.

O incidente resultou no abandono de Stroll e retirando a possibilidade de lutar por pontos valiosos. Agora, com as atenções viradas para o Grande Prémio da Austrália, Stroll pretende abordar a próxima corrida com outra determinação. “Tinha estado a forçar muito o andamento nas primeiras voltas, enquanto os carros à nossa volta eram definitivamente mais rápidos e os pneus já estavam a dar problemas”, explicou o piloto da Aston Martin sobre o incidente. “Estava a tentar criar uma margem e acabei por bater no muro”. Em relação à próxima prova, Stroll quer “fazer reset e ir para a Austrália. Há pontos positivos a tirar, a equipa somou pontos em ambas as corridas [Barém e Arábia Saudita] e sentimos que há mais ritmo para tirar do carro”. O canadiano acrescentou que espera “poder retomar o andamento” na prova australiana, que se realiza entre os dias 22 a 24 março.