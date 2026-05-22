F1: Lance Stroll: “precisamos de encontrar muito mais carga aerodinâmica e potência”

Lance Stroll afirmou esta quinta-feira que o Grande Prémio do Canadá continua a ser a corrida mais especial do seu calendário, destacando o ambiente em Montreal e o apoio do público local, ao mesmo tempo que reconheceu que a Aston Martin ainda está longe do nível competitivo desejado. Na conferência de imprensa oficial antes da ronda canadiana de Fórmula 1, o piloto assumiu que a equipa deu um passo em frente em Miami, mas sublinhou que continua a faltar “muito mais carga aerodinâmica e potência”.

“É fantástico. Espero por este fim de semana durante toda a temporada. É a minha corrida favorita do ano”, afirmou Stroll. O canadiano disse que o traçado, os adeptos e o envolvimento da cidade com o evento tornam a experiência singular. “Mesmo na primeira volta de saída no primeiro treino livre, sente-se a energia à volta do circuito. É incrível”, acrescentou.

O piloto da Aston Martin chega a Montreal depois de uma corrida em Miami em que os dois monolugares da equipa viram a bandeira de xadrez, algo que aconteceu pela primeira vez esta época tanto na Sprint como no Grande Prémio. Ainda assim, Stroll admite que o progresso foi limitado.

Aston Martin corrigiu vibrações, mas continua à procura de desempenho

Segundo o piloto, a principal melhoria recente passou pela resolução dos problemas de vibração sentidos em provas anteriores. “Resolvemos as vibrações em Miami, e isso foi positivo”, explicou. Para Stroll, o facto de ambos os carros terem terminado a corrida representa um sinal de evolução, embora insuficiente para alterar o panorama competitivo da equipa.

“Agora precisamos de encontrar muito mais carga aerodinâmica e potência. Quando tivermos isso, estaremos em melhor posição”, declarou. Questionado sobre o calendário previsto para novas evoluções, Stroll indicou que a equipa espera introduzir atualizações em Spa ou na corrida seguinte, em Zandvoort, mas afastou a ideia de que isso seja suficiente para colocar a Aston Martin na luta pelos lugares da frente.

“Será suficiente para lutar na frente? Não. Estas coisas não acontecem de um dia para o outro”, reconheceu.

Elogios a Verstappen e memória de Gilles Villeneuve

Além da análise ao momento da Aston Martin, Stroll comentou também a participação de Max Verstappen nas

24 Horas de Nürburgring, elogiando a versatilidade e a ousadia do neerlandês. “É extremamente talentoso, muito rápido e muito corajoso”, disse, referindo-se a algumas das manobras vistas durante a corrida.

“Todos dizem que Gilles Villeneuve foi um dos mais talentosos de sempre”

Na antevisão do fim de semana de Montreal, houve ainda espaço para uma referência a Gilles Villeneuve, nome maior do automobilismo canadiano e figura que dá identidade ao circuito. Stroll admitiu não ter memórias diretas do antigo piloto da Ferrari, mas destacou a admiração que a sua carreira continua a suscitar.

“Todos dizem que foi um dos pilotos mais talentosos que já existiram”, afirmou. O canadiano sublinhou ainda a coragem dos pilotos daquela geração, lembrando os riscos extremos de uma época em que correr no limite implicava aceitar consequências muito mais graves do que as atuais.

Num fim de semana em que corre em casa e perante um público particularmente exigente e entusiasta, Stroll procura transformar o simbolismo da prova num impulso competitivo, mesmo num momento em que a Aston Martin continua à procura de respostas técnicas mais profundas.