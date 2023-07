F1: Lance Stroll pede mudanças na pista de Spa | AutoSport

Mais uma vez, a comunidade do desporto motorizado está de luto com o falecimento do jovem piloto Dilano van ’t Hoff, que perdeu a vida numa corrida da FRECA hoje, em Spa. Num acidente muito parecido ao que vimos com Anthoine Hubert, que perdeu aí a vida, e Juan Manuel Correa. Lance Stroll falou sobre o sucedido e pediu mudanças na pista belga.

“Perdemos um jovem piloto em Spa, os meus pensamentos estão com ele e com a sua família”, disse Stroll após o Sprint de F1 na Áustria. “Não é justo o que aconteceu, e aquela curva tem de ser analisada e alterada, porque perdemos dois jovens talentos em cinco anos, tem de ser alterada. Vamos para lá dentro de algumas semanas, e é horrível o que aconteceu hoje. Perdemos um membro da família das corridas. Precisamos de pensar seriamente no que fazer com aquela curva, porque nunca é divertido passar por lá, sempre que lá passamos colocamos as nossas vidas em risco. Hoje vimos algo de mau acontecer. Não está certo.”