F1: Lance Stroll participará no GP do Bahrein | AutoSport

A especulação durou até hoje (quinta-feira). Lance Stroll, cuja presença estava em risco devido a uma lesão no pulso, motivada por uma queda de bicicleta, confirmou a sua presença na primeira prova do ano, no GP do Bahrein.

Sabia-se que Stroll se tinha lesionado no pulso e que a lesão poderia implicar uma cirurgia, não se conhecendo o tempo de recuperação. A equipa não prestou qualquer esclarecimento e a especulação em volta do caso aumentou a cada dia. Quem seria o potencial substituto de Stroll, caso tivesse de faltar? Felipe Drugovich? Stoffel Vandoorne? Sebastian Vettel? Esse exercício tornou-se agora obsoleto, pois será mesmo Stroll ao volante:

“Foi frustrante não estar no Bahrein para o teste de pré-época e fiquei desapontado por faltar aos três dias. No entanto, dada a lesão no meu pulso, a equipa e eu achámos que era melhor concentrarmo-nos na recuperação para que eu estivesse pronto para este fim-de-semana e para a longa temporada que se avizinhava. Foi um acidente infeliz – caí da minha bicicleta quando o meu pneu entrou num buraco no chão – mas felizmente os danos não foram significativos e uma pequena cirurgia bem sucedida no meu pulso direito resolveu o problema muito rapidamente. Desde então, tenho trabalhado arduamente com a minha equipa para garantir que estou em plena forma para competir este fim-de-semana. Gostaria de agradecer à comunidade de F1 pelo seu apoio e privacidade, assim como à equipa que ajudou à minha recuperação. Agora estou pronto para trabalhar e concentrar-me nas corridas deste fim-de-semana – algo pelo qual estou realmente ansioso”.

A equipa adiantou que Felipe Drugovich como Stoffel Vandoorne permanecerão no local como pilotos de reserva da equipa este fim-de-semana, pelo que os primeiros treinos serão fundamentais para entender se Stroll tem ou não condições de competir na primeira corrida do ano.