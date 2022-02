F1, Lance Stroll: “O que aconteceu em Abu Dhabi foi manipulação das regras” | AutoSport

Lance Stroll foi desafiado a comentar os incidentes de Abu Dhabi, palco da decisão do campeonato do mundo de 2021. Para o canadiano houve inconsistência na aplicação das regras:

“Acho que houve inconsistência na aplicação das regras em Abu Dhabi. Houve uma mudanças nos regulamentos, por assim dizer, a uma volta do fim. A regra é que todos os carros que não estejam na volta do líder ultrapassam o Safety Car. O que aconteceu foi que uns passaram o Safety Car outros não para que se decidisse um campeonato do mundo. Acho que se tratou de manipulação das regras e não me pareça que seja certo.”