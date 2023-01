F1, Lance Stroll: “Não é divertido quando ninguém puxa por ti” | AutoSport

Lance Stroll tem um novo desafio em 2023. Depois de ter “enfrentado” Sebastian Vettel, que foi seu colega de equipa nas últimas duas épocas, o piloto canadiano vai ter de medir forças com outro nome incontornável da competição: Fernando Alonso. Stroll parece satisfeito com o desafio.

O piloto da Aston Martin revelou estar contente com a chegada de Alonso à equipa britânica e acredita que a sua chegada será boa para ele:

“Não é divertido quando se está apenas a pilotar sem que ninguém puxar por ti”, disse Stroll ao Motorsport.com. “Penso que o que se quer num companheiro de equipa é um tipo que esteja no topo do seu jogo. Significa que quando se consegue mais do que ele, está-se realmente no topo de forma. Acho que é isso que a equipa quer, saber que os pilotos estão a dar o máximo e a tirar o melhor proveito do carro. Passámos algum tempo juntos, apenas a conversar”, disse Stroll sobre a Alonso.”Ele é um tipo simpático e é um grande piloto, um grande talento. É sempre interessante e emocionante quando alguém como ele, ou como o Seb, vem para a equipa, têm ideias diferentes, ou pilotam de uma forma diferente, e talvez queiram coisas diferentes no carro. É sempre interessante ouvir o que pilotos com esse tipo de experiência têm a dizer. Nesse sentido, estou definitivamente desejoso de o ter na equipa e de trabalhar com ele”.