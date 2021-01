F1, Lance Stroll: “Na Turquia perdemos um boa oportunidade de pódio…”

Lance Stroll revelou que esperava mais pódios em 2020. O piloto da atual Aston Martin conseguiu estar presente em dois pódios no ano anterior e conquistou a sua primeira pole position, no Grande Prémio da Turquia.

Em 2020, Stroll não começou bem a temporada, ao retirar-se no Grande Prémio da Áustria, mas depois teve sete corridas sempre nos pontos, culminando com um pódio no Grande Prémio de Itália. Depois de Monza, um acidente em Imola não abonou a seu favor, e a partir daí o canadiano terminou três vezes nos pontos, mas conseguiu conquistar a pole na Turquia e mais um pódio no Grande Prémio do Sakhir.

Sobre a temporada passada, Stroll revelou que: “Da minha parte, não foi o ano mais linear. Houve grandes momentos, com a pole e os dois pódios, mas também houve muitas oportunidades de pódios e pontos em geral que não consegui aproveitar. A Hungria foi esse caso, com uma oportunidade de pódio, mas as condições adversas não ajudaram”.

“Em Mugello estava a caminho do pódio, em quarto, atrás do terceiro, com um ritmo melhor do que o dele. Mas, a Turquia foi para mim a maior oportunidade falhada. Estivemos a liderar a corrida por 30 voltas e acabamos em nono com danos no carro”, finalizou Stroll.