Lance Stroll mostrou o seu capacete para a época 2021. Depois da amostra nos vídeos promocionais em que se vê o piloto com um capacete verde, temos agora a confirmação da cor do capacete do piloto canadiano para esta época.

New lid for 2021! What do you guys think?



🙌 @markantardesign pic.twitter.com/A3RDmpNv9r — Lance Stroll (@lance_stroll) March 11, 2021