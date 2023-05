F1, Lance Stroll: Miami pode ser “um pouco melhor” para a Aston Martin | AutoSport

Lance Stroll acredita que o Aston Martin AMR23 pode beneficiar do traçado do circuito de Miami depois de algumas dificuldades sentidas na prova anterior. No Azerbaijão a Aston Martin teve de ultrapassar uma questão com a ativação do DRS nos seus dois carros e pela primeira vez nesta época, não conseguiu colocar um piloto no pódio.

Em conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio, Stroll salientou que Baku “foi uma das pistas mais difíceis para nós”. Ainda sobre a corrida realizada em Baku, Stroll confirmou que “tivemos um início um pouco difícil. A qualificação de sexta-feira não foi espetacular, mas depois tivemos ritmo no domingo. E conseguimos desafiar os Ferrari”. O piloto canadiano explicou que o carro da equipa de Silverstone “não é particularmente competitivo nas retas mais longas”, por isso em Miami “em teoria, poderá ser um pouco melhor para nós, mas vamos esperar para ver”.

Analisando o que se passou até agora, Fernando Alonso tem sido o piloto com melhores resultados dentro da Aston Martin, alcançando três pódios nas três primeiras corridas. Stroll admite que também espera regressar ao pódio, algo que não consegue fazer desde 2020 em Sakhir. “Quero muito subir no pódio, mas vou continuar a conduzir o meu carro o mais depressa possível e se isso acontecer, então acontece e é ótimo. O meu trabalho ao volante continua a ser o mesmo”, concluiu.