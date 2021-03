F1, Lance Stroll: “Há mais expectativa este ano, por várias razões…”

Lance Stroll é dos pilotos mais criticados do plantel da F1, a maioria das vezes sem qualquer razão que não seja ter um pai rico, agora dono de uma equipa de Fórmula 1. Pode nunca vir a ser campeão, ou mesmo vencer Grandes Prémios, mas tem feito o seu caminho na F1. Tem agora o seu maior desafio até à data e o pai há dias definiu muito bem a maioria das pessoas que critica o filho: “Há muitas pessoas invejosas no mundo que desejam estar na posição do Lance, que fazem e dizem coisas parvas. Não presto muita atenção a isso e o Lance também não,”. Agora, o jovem Stroll começa uma nova aventura: “Voltei refrescado das férias de inverno. Vai ser a minha terceira temporada aqui a trabalhar com esta equipa, e essa estabilidade é o que preciso como piloto. Estou em casa aqui, e construí fortes relações com a equipa. Tudo isso faz a diferença quando estamos a competir pelas últimas fracções de segundo. É um caso de saber exatamente do que se precisa e como trabalhar com a equipa para otimizar o desempenho.

Está tudo bastante completo este ano, com menos dias de testes disponíveis, mas fizemos bom uso das nossas ferramentas de simulação na fábrica para nos ajudarmos a preparar. Há mais expectativa este ano por várias razões – incluindo o nome da equipa – e eu vejo 2021 como uma enorme oportunidade para obtermos grandes resultados. Tivemos um verdadeiro impulso no final de 2020 (ndr, com o triunfo de Sergio Pérez em Sakhir) e creio que este ano podemos fazer melhor”.