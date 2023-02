F1: Lance Stroll falha teste de pré-temporada | AutoSport

A Aston Martin anunciou que Lance Stroll vai falhar o teste de pré-temporada no Bahrein, entre os dias 23 e 25 de fevereiro, devido a um acidente de bicicleta.

A equipa confirmou em comunicado que “durante um treino de pré-época de bicicleta em Espanha, Lance Stroll esteve envolvido num pequeno acidente e sofreu ferimentos que o levarão a ficar de fora do teste de pré-época no Bahrein”.

O piloto encontra-se sob avaliação diária, esperando-se que se trate de uma recuperação rápida que permita ao canadiano estar presente no primeiro Grande Prémio da época de 2023 aos comandos do recém apresentado AMR23. Ainda assim, a equipa vai atualizar essa situação antes do Grande Prémio do Bahrein.

“Tive um acidente infeliz enquanto treinava na minha bicicleta em preparação para a época. Estou determinado a voltar para o carro e estou entusiasmado com a temporada que se avizinha com a equipa. Estou motivado a recuperar deste contratempo o mais rapidamente possível”, disse Lance Stroll.

A Aston Martin não adiantou se Felipe Drugovich ou outro piloto irá substituir Lance Stroll ou se contará apenas com Fernando Alonso durante os três dias de testes desta semana. No entanto, é uma contrariedade para o piloto canadiano, visto que esta é única hipótese de experimentar o novo monolugar antes dos treinos livres do Grande Prémio inaugural.