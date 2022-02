F1, Lance Stroll: “Estou otimista de que podemos fazer bons progressos este ano” | AutoSport

Lance Stroll é figura de proa da equipa Aston Martin. O piloto, filho do patrão, Lawrence Stroll, pretende ser bem sucedido e ajudar a equipa a subir ao topo. Apesar de uma época 2021 algo cinzenta, o otimismo de Stroll neste começo de época é visível.

“É sempre uma altura do ano entusiasmante, com um novo carro, completamente diferente, graças às novas regulamentações. Esta não é apenas uma grande oportunidade para Aston Martin, mas também para todas as equipas. Só temos de acreditar que fizemos um trabalho melhor e eu sei que todos os envolvidos estão a trabalhar incrivelmente para dar ao Seb e a mim a melhor oportunidade.

“Ao mesmo tempo, temos de ser realistas na nossa caminhada para a nova temporada. O nosso principal objectivo é aproximarmo-nos mais da frente do que estivemos no ano passado. Isso seria um progresso. Trata-se de olhar a médio e longo prazo, trata-se do futuro e nesta fase o importante é ir com o carro para a pista, aprender o máximo. Crescemos muito como equipa, desde que eu comecei na Racing Point em 2019. A mudança para Aston Martin ajudou-nos a crescer e atrair pessoas muito talentosas. Já éramos uma grande equipa e agora estamos a crescer cada vez mais graça ao nome Aston Martin e o futuro é muito entusiasmante.

“Como disse Seb, é impossível saber onde todas as equipas estarão até que todos nós estejamos no bom caminho, e mesmo assim talvez não se saiba quem realmente acertou até à qualificação no Bahrein.

“Aston Martin tem algumas pessoas muito inteligentes, por isso estou otimista de que podemos fazer bons progressos este ano”.

A situação de Lance na F1 parece ser confortável. O seu pai é dono de uma equipa que ambiciona chegar ao topo e que tem investido de acordo com esse desígnio. Não obstante, o jovem canadiano deverá querer afastar-se da imagem do “filho do dono”. Stroll já mostrou que tem qualidades, embora não tenha ainda entusiasmado como outros jovens que agora estão na grelha. Mas já sabe o que é estar num pódio, já lutou por vitórias, já conseguiu o que muitos pilotos não conseguiram na F1. Stroll tem de se afirmar para afastar de si rótulos menos lisonjeiros e para provar que merece o lugar na F1 e que não compete só por ser filho do dono. No ano passado não conseguiu isso, este ano tem nova oportunidade para continuar o que tinha começado em 2019.