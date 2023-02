F1: Lance Stroll espera poder correr GP do Bahrein | AutoSport

Lesionado num treino de bicicleta, pouco se sabe da condição física de Lance Stroll, que falha os três dias de testes de pré-temporada no Bahrein. Alguns rumores dão conta da possibilidade do piloto canadiano ter partido um pulso, mas a equipa não confirma qual a lesão, adiando a confirmação de que piloto estará ao lado de Fernando Alonso no Grande Prémio inaugural da época, no mesmo circuito dos testes.

Segundo o piloto de reserva Felipe Drugovich, que devia ter estado ao volante do AMR23 no segundo dia de testes, mas viu Alonso tomar o seu lugar, Stroll tem esperança em conseguir recuperar a tempo da prova.

“Tudo depende de Lance e da sua situação”, explicou o piloto brasileiro no Bahrein. “Penso que ele está a recuperar. Essa é a única boa notícia que tenho. Está a recuperar e vai tentar estar aqui para a corrida, com certeza, mas a equipa vai tomar a decisão antes do início do fim de semana [do GP]”.

O chefe da equipa, Mike Krack, descreveu o incidente que deixou de fora Stroll pelo menos dos testes. “Lesionou-se e por precaução, decidimos que era melhor esperar um pouco”, disse Krack, não acrescentando muito mais sobre a situação do piloto. “Lesionou a mão, o pulso, mas não entrarei em pormenores”, concluiu o responsável da equipa.