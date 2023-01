F1, Lance Stroll: “equipa evoluiu muito” | AutoSport

A época de 2022 da Aston Martin não correu bem e os resultados que os responsáveis esperavam, no seu plano a médio prazo para colocar a estrutura na luta pelo título, não se vieram a concretizar, mas entre o “falhanço” com o AMR22 que iniciou a época e a sua versão B, viu-se um aumento do desempenho do monolugar, conseguindo a equipa colocar pressão sobre a Alfa Romeo, e terminando em igualdade pontual, pelo sexto posto no mundial de construtores. Pode ter sido uma época longe do esperado, mas houve pontos positivos, garante Lance Stroll, piloto da equipa.

Para o piloto canadiano, a equipa está muito melhor do que acontecia anteriormente e justifica isso com o facto de terem conseguido dar a volta a uma situação difícil.

“Não teríamos terminado naquela posição há uns anos atrás, conseguindo sair do buraco onde estávamos. Portanto, penso que, nesse sentido, fizemos enormes progressos. Toda a abordagem como equipa”, argumentou o piloto ao Motorsport.com.

Stroll disse ainda que “a equipa evoluiu muito”, explicando que “tivemos um carro totalmente diferente em Barcelona, e depois atualizações a partir daí. Depois, de repente, as coisas estavam muito melhores do que antes”.

Lance Stroll salientou que apesar da boa direção tomada pela equipa durante a época, que permitiu melhorar as performances, em algumas corridas o carro não respondia da mesma forma, algo que a equipa deverá trabalhar agora para encontrar soluções e terem um carro mais estável de prova para prova.