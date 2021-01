F1, Lance Stroll: “Em 2020 respondi a muitas questões…”

Para Lance Stroll, a sua prestação em 2020 ajudou a responder a muitas questões sobre a sua habilidade. Nessa temporada Stroll conquistou uma pole position, no Grande Prémio da Turquia, e esteve em duas ocasiões no pódio. No final, Stroll foi 11º no campeonato de pilotos e, juntamente com Sergio Pérez, ajudou a Racing Point a alcançar o quarto lugar no Campeonato de Construtores.

Ao motorsport.com, Stroll afirmou: “Se tens um bom carro, tens bons resultados e consegues começar a ter mais confiança. Quando estive em maus carros, isso refletia-se em mim” – no início da sua carreira na Fórmula 1, Stroll começou por ser piloto da Williams.

“Se no início da carreira estás num carro mau e não sabes o que é estar num carro bom, até estares num, isso vai-te fazer questionar a tua habilidade. Acho que este ano provei muito a mim, provei o que interessava e respondi a muitas questões que me têm atormentado”, finalizou Stroll.