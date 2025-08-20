F1: Lance Stroll é o problema da Aston Martin?
O antigo piloto de Fórmula 1 e comentador da Sky Alemanha, Ralf Schumacher, voltou a lançar duras críticas a Lance Stroll, garantindo que a Aston Martin nunca conseguirá alcançar as suas ambições enquanto o canadiano ocupar um dos lugares da equipa.
Em declarações ao Bild, Schumacher não poupou comparações entre Stroll e o veterano colega Fernando Alonso, sublinhando que as estatísticas falam por si e que Lawrence Stroll terá, mais cedo ou mais tarde, de tomar uma decisão difícil.
“O pai tem de escolher”
“Se ele quer mesmo ser campeão do mundo, tem de despedir o filho”, atirou Schumacher. “A desvantagem de 0-27 na qualificação frente ao Alonso diz tudo. O pai tem de escolher: emoção ou sucesso. Se for sério, terá de repensar completamente a dupla de pilotos para 2026. Acho que ele sabe disso, mas é uma decisão complicada.”
Os números são, de facto, implacáveis. Desde o Grande Prémio da Grã-Bretanha de 2024, Alonso superou Stroll em todas as sessões de qualificação – um registo impressionante de 27 fins de semana consecutivos. Apesar de estarem empatados em pontos esta temporada, o contraste de desempenho é evidente e, para Schumacher, não há espaço para sentimentalismos se a Aston Martin pretende lutar por títulos.
Críticas constantes a Stroll
Esta não é a primeira vez que o alemão critica duramente Stroll. No mês passado, o canadiano fez manchetes ao criticar a performance do seu AMR24 durante o GP britânico, descrevendo-o como “a pior mer** que alguma vez conduzi” – palavras que causaram polémica no paddock e motivaram nova reprimenda de Schumacher.
Com Adrian Newey já a trabalhar no projeto para 2026 e investimentos significativos em novas infraestruturas, a Aston Martin atravessa uma fase crucial. Mas, perante os sucessivos desempenhos abaixo das expectativas, Schumacher insiste que a equipa não pode desperdiçar esta oportunidade histórica com um piloto que continua a falhar em corresponder.
Lance Stroll afigura-se assim como um potencial problema. O piloto, além de nem sempre representar as suas cores da melhor forma em certas entrevistas, também não tem encontrado a fórmula para chegar regularmente às performances de Alonso. Não se pretende aqui desmerecer o talento e a capacidade de Stroll, mas, caso não fosse filho de Lawrence Stroll, a questão da sua substituição seria mais ou menos unânime, uma vez que a Aston tem ambições de chegar aos primeiros lugares. Mas parece pouco provável que Lance perca o seu lugar.
Breno Mascarenhas
20 Agosto, 2025 at 12:05
Já deveria ter saído da Formula 1 há muito tempo.