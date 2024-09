F1: Lance Stroll e Fernando Alonso entusiasmados com a vinda de Adrian Newey para a Aston Martin

Fernando Alonso e Lance Stroll expressaram o seu entusiasmo na confirmação da entrada de Adrian Newey para liderar o departamento técnico da Aston Martin a partir de março do próximo ano, avançando o espanhol que a estrutura de Silverstone se tornou na “equipa do futuro” na Fórmula 1.

O anúncio, num evento em Silverstone, marca uma mudança significativa para a Aston Martin, que continua a esforçar-se por se tornar um dos principais concorrentes do mundial da FIA. Alonso, com o proprietário da equipa, Lawrence Stroll e o seu companheiro de equipa Lance Stroll, estiveram presentes no evento onde a chegada de Newey foi formalmente revelada, tendo o espanhol expressado o seu entusiasmo, salientando que os conhecimentos do engenheiro e o seu passado na Fórmula 1 trarão uma experiência inestimável à equipa.

“É um grande dia”, começou por afirmar o piloto canadiano durante a conferência de imprensa. “Já muito foi dito, mas penso que este é o dia mais emocionante na história desta equipa. O Adrian ganhou mais campeonatos do que qualquer outra pessoa no paddock e agora vai vestir de verde, por isso é um dia extremamente emocionante e 2026 não está longe, com um conjunto de regulamentos completamente novo e muitas oportunidades. Estamos a juntar uma equipa incrível, com tantos talentos de pessoas que já cá estão e agora com a presença do Adrian, o que é realmente entusiasmante.”

Fernando Alonso também realçou a aposta de Lawrence Stroll em trazer Adrian Newey para a Aston Martin e a visão que o empresário e dono da equipa tem para o futura da estrutura na F1. “Corremos há muitos anos um contra o outro [Newey e Alonso]. Diria que ele foi uma inspiração, com o seu talento e os seus carros. Acho que todos melhorámos como pilotos e como equipas de engenheiros, todos tivemos de elevar a fasquia graças a ele. Penso que hoje é um dia incrível para a equipa. A visão de Lawrence toma forma com este edifício [do Campus AMR], com o Adrian e a Honda, a Aramco e o novo túnel de vento. Diria que esta é a equipa do futuro.”

O piloto espanhol, que Adrian Newey disse ter sido uma pena não o ter encontrado na Red Bull, explicou ainda que, além da “oportunidade incrível, em termos profissionais, de trabalhar” com o engenheiro britânico, “também a nível pessoal, é uma oportunidade incrível de trabalhar com estas pessoas que conhecemos e com as quais podemos aprender tanto.”