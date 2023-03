F1, Lance Stroll: da cama de um hospital ao 6º lugar com um pulso partido | AutoSport

São assim os pilotos de F1, antes quebrar do que desistir! Lance Stroll terminou a corrida do Bahrein no sexto lugar depois de duas semanas muito difíceis, e após uma corrida de sofrimento. Passado o susto de quase tudo perder quando bateu na traseira direita do carro de Fernando Alonso na volta de abertura da corrida, o canadiano perdeu posições mas continuou a forçar o andamento. Conseguiu passar George Russell (Mercedes) no final da corrida, chegando ao sexto lugar, enquanto Alonso foi ao pódio com um terceiro lugar.

Após a corrida, Stroll explicou que tinha sido uma batalha para chegar ao fim: “Dor, eu estava a sofrer. Mas só pensava no final e apanhar esses pontos, por isso sabe bem. Foi uma viagem louca. As últimas duas semanas foram as duas semanas mais loucas da minha vida. Foi terrível cair de bicicleta, e os médicos dizerem-me que talvez [eu regressasse na] Austrália, talvez Baku, e sim, a luz ao fundo do túnel era muito difícil de ver.

Mas eu tinha uma equipa médica incrível que me ajudou ao longo do caminho, o meu osteopata Henry [Howe] que esteve comigo 10 horas por dia, o cirurgião em Espanha, o Dr [Xavier] Mir, sem ele eu não estaria aqui, seria impossível estar a guiar, Rob Madden de volta ao Reino Unido… há uma lista de pessoas que eu poderia nomear e sem elas eu não estaria aqui. Estou tão agradecido a eles, e também a todos na fábrica por construírem este incrível carro que é um prazer de conduzir”.

Lance Stroll também explicou o “momento horrível” que levou à sua colisão na 1ª volta com Alonso: “Foi realmente um timing terrível, eu estava no interior do Russell a tentar ficar à frente dele, travei tarde e depois o Fernando cortou no Lewis e colocou mesmo o carro no meio da Curva 4 e nós apenas nos juntámos, foi um timing tão horrível, com o carro realmente fantástico que tínhamos. Felizmente, continuamos e marcámos bons pontos.

Ele ultrapassou isso, e terminou no pódio”, disse.

Com o Grande Prémio da Arábia Saudita a chegar após uma semana de férias, de 17-19 de Março, Stroll acrescentou que espera que o seu estado melhore significativamente para a segunda ronda da temporada de Fórmula 1: “Absolutamente, o meu pulso direito está a sentir-se cada vez mais sólido a cada dia que passa, ficando com mais mobilidade, aquele em que fui operado, o meu pulso esquerdo, tem um par de fraturas ligeiras, pelo que deve apenas melhorar e o médico disse que deveria estar estável este fim-de-semana. “E depois é só gerir a dor e tudo deve melhorar nas próximas semanas, por isso espero sentir-me muito melhor em Jeddah”.

FOTO Martin Trenkler