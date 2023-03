F1, Lance Stroll: “As últimas voltas foram difíceis” | AutoSport

Um dos pilotos em destaque no fim de semana do Bahrein. Lance Stroll enfrentou um fim de semana de competição 12 dias após ter feito uma cirurgia ao pulso e estar a recuperar de fraturas nos dedos dos pés. O piloto canadiano admitiu que as últimas voltas foram duras e que a equipa aumentou o nível de assistência na direção para ele aguentar melhor a corrida:

“A minha equipa médica tem sido incrível”, disse Stroll após terminar em sexto lugar no Grande Prémio do Bahrein. “Tenho de agradecer a todos os que me ajudaram nas últimas duas semanas. Agradecer também ao cirurgião em Espanha, Doutor Amir, sem ele, não seria possível estar aqui agora. Ele tem sido inacreditável. E o meu osteopata, Henry, que tem estado comigo 10 horas por dia a reabilitar os meus pulsos, a arranjar o meu dedo do pé – tanto quanto se pode fazer com os dedos dos pés. Há uma lista de pessoas que me ajudaram durante as últimas duas semanas. Estou a sentir-me um pouco melhor. A equipa melhorou um pouco o nível de assistência da direção para mim. Por isso estava a facilitar um pouco as coisas”, disse Stroll. “Para além da dor, foi divertido”, disse ele, “as últimas 20 voltas foram difíceis “.