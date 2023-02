F1, Lance Stroll: AMR apresenta “muitos novos conceitos” | AutoSport

Lance Stroll e o seu novo companheiro de equipa Fernando Alonso subiram ao palco do evento de lançamento da Aston Martin para revelar o novo AMR23 ao lado de Lawrence Stroll e de Mike Krack. O AMR23 é uma evolução significativa do chassis do ano passado, aperfeiçoado durante toda a temporada e que terminou o ano com boas performances, muito diferente de como começou a época. No terceiro ano da ambiciosa jornada da equipa como Aston Martin, o objetivo foi construir um carro que seja competitivo desde o início do calendário.

“Olhando para o AMR23, posso ver muitos novos conceitos e algum trabalho agressivo em torno de todo o carro e aerodinâmica que nos deve realmente ajudar ao entrarmos no segundo ano deste novo regulamento [técnico]”, afirmou Lance Stroll sobre o novo carro da equipa.

Trabalhando pela primeira vez com Fernando Alonso, o piloto canadiano disse estar “ansioso por trabalhar com Fernando. Tenho-me dado sempre muito bem com ele e será fantástico correr ao seu lado”, garantiu.