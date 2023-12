F1, Lance Stroll: 2023 foi uma temporada com “muitas oportunidades perdidas” | AutoSport

Lance Stroll não conseguiu tirar o melhor partido do bom carro que a Aston Martin apresentou no início da temporada, fruto da recuperação da lesão que sofreu antes dos testes de pré-temporada. Depois da equipa ter introduzido algumas atualizações que não funcionaram tão bem quanto esperado, Lance Stroll conseguiu ter bons desempenhos em algumas das corridas, mas admite que houve muitas oportunidades perdidas durante todo o ano.

Stroll salienta que precisava de saber que o carro estava a funcionar bem para poder tirar o melhor partido de si próprio, depois de passar a fase iniciar da época ainda a recuperar da lesão ao pulso. “Durante alguns meses, depois de termos feito alterações [introduzidas as atualizações], houve fins de semana em que não me senti suficientemente bem no carro para dar o meu melhor. Porque o carro não estava a comportar-se da forma que eu queria”, salientou o piloto. “E quando há problemas a esse nível, quando o carro simplesmente não se comporta da maneira que queremos e não combina com o nosso estilo de condução, então não vai funcionar”.

O canadiano reforça a ideia, afirmando que na Fórmula 1, “os pilotos estão todos a um nível muito elevado. Nunca se pode ser competitivo se não nos sentirmos confortáveis e seguros no carro e se não pudermos pilotar como queremos e tudo funcionar”.

Não só não estava à-vontade com o monolugar da equipa britânica, como Lance Stroll identificou alguns ocasiões em que sorte não esteve do seu lado. “Foi uma temporada com muitas oportunidades perdidas”, diz o piloto. “Quando penso nas desistências, também é azar. Tivemos corridas como a da Arábia Saudita, em que estávamos em quarto lugar e houve um problema de motor. Na qualificação no Mónaco apanhamos detritos. O carro ficou danificado na Q2 e tivemos de arrancar do meio do pelotão. É aí que se perde o fim de semana. Também me lembro de corridas como Suzuka, onde estávamos a ter uma boa corrida e a asa traseira falhou. Ou Zandvoort, em que paramos quando começou a chover. Foi a decisão errada. Estávamos numa boa posição para somar muitos pontos”.

Lance Stroll afirma ainda ter sido importante esquecer-se do que correu mal durante a temporada e pensar de corrida a corrida. “Se nos concentramos num fim de semana de cada vez, todas estas coisas que correm mal podem mudar muito rapidamente na corrida seguinte e tudo correrá bem, mas se não estivermos totalmente focados e nos concentrarmos no passado, em tudo o que aconteceu, por vezes perdemos as oportunidades que se apresentam na próxima vez. Isso não é bom”. Stroll salientou que é necessário “aceitar que, por vezes, pode ser uma montanha-russa”, até porque as “corridas são assim”, concluiu.