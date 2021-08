F1: Lançado trailer do documentário “Schumacher” | AutoSport

Faz hoje 30 anos que Michael Shumacher se estreou em corrida num monolugar de F1. 25 de agosto de 1991, aos comandos de um dos Jordan 191, o alemão mal sabia o que iria conseguir e o mito que estava a começar a criar.

A Netflix, para marcar esta data, lançou o trailer do documentário que vai sair em setembro sobre a vida e carreia do antigo piloto. Damon Hill, Mika Hakkinen e Sebastian Vettel são alguns dos pilotos envolvidos no documentário, enquanto Jean Todt, Bernie Ecclestone e Flavio Briatore oferecerão também, as suas opiniões.