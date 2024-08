F1, Kyle Larson sobre Max Verstappen: “Sei que sou melhor do que ele”

O vencedor de 2021 da NASCAR, Kyle Larson, considera que é um piloto mais versátil que o tricampeão do Mundo de Fórmula 1 Max Verstappen, apesar de reconhecer que seria difícil para si ganhar uma corrida do mundial de monolugares.

Kyle Larson conduz esta temporada o Chevrolet n.º 5 da Hendrick Motorsports na NASCAR Cup Series, tendo vencido o campeonato de 2021. O piloto da Califórnia diz ter confiança nas suas capacidades e na sua versatilidade, fazendo dele um melhor piloto do que Verstappen.

Numa entrevista à publicação FloRacing, Larson expressou confiança nas suas capacidades, apontando os diferentes tipos de corrida em que se destaca, sugerindo que Verstappen teria dificuldade em replicar esse sucesso fora do ambiente da Fórmula 1.

“Sei que, na minha cabeça, sou melhor do que ele [Max Verstappen] como piloto no geral”, disse Larson. “Não há hipótese de Verstappen entrar num Sprint Car e ganhar o Knoxville Nationals. Não há hipótese dele vencer o Chili Bowl. Não há hipótese de ganhar uma corrida da Cup em Bristol.”

No entanto, Larson também reconheceu que as suas hipóteses de ganhar uma corrida de F1, particularmente uma de prestígio como o Mónaco, seriam reduzidas, mas ainda acredita que a sua adaptabilidade em diferentes categorias de corrida dá-lhe um conjunto de habilidades mais amplo do que Verstappen.

“Provavelmente, não conseguiria ganhar uma corrida de Fórmula 1 no Mónaco, mas acho que teria mais hipóteses de fazer o que ele faz do que ele fazer o que faço, só por causa do elemento carro. É isso que me dá tranquilidade e confiança para saber que sou melhor do que ele. Talvez não num monolugar da IndyCar ou num carro de Fórmula 1, mas essa é uma disciplina. Acho que o venceria em tudo o resto. Pode citar isso”.

Obviamente, estas declarações geram um debate interessante na comunidade do automobilismo. Larson é amplamente considerado um dos talentos nos EUA, enquanto Verstappen é tricampeão mundial e tem estado no topo da Fórmula 1 nas temporadas mais recentes.

O piloto norte-americano ainda disse que, apesar de não considerar o automobilismo um desporto que possa ter lugar nos Jogos Olímpicos, gostaria de poder lutar por uma medalha de ouro a “correr contra Max Verstappen ou pilotos de países diferentes. Isso seria espetacular.”

