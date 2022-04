F1: Kyalami está perto do regresso | AutoSport

O calendário da F1 está em vias de mudar muito e a entrada de novas pistas obrigará a alterações, seja a saída de definitiva de algumas pistas ou a implementação de uma rotação de pistas de ano para ano, para que a F1 continue a ir aos destinos que já frequenta, acolhendo novos circuitos. Depois de Las Vegas, Kyalami poderá ser a mais recente novidade.

A pista sul-africana já tem sido várias vezes referida como potencial destino da F1 mas hoje, a The Race avança que a probabilidade de Kyalami receber de novo a F1 é grande. Não se espera que a pista entre no calendário da F1 antes de 2024, mas é uma forte possibilidade, até porque a Liberty Media nunca escondeu que queria fazer uma prova no continente africano e o regresso de Kyalami pode servir esse objetivo além de trazer de volta um nome já conhecido dos fãs da F1. A pista recebeu a F1 de 1967 a 1993, não de forma consecutiva. Desde então a pista foi se deteriorando até que em 2014 foi alvo de obras de requalificação e algumas mudanças no traçado. A pista tem neste momento o grau 2 da FIA e para receber a F1 teria de fazer novo investimento para receber o grau 1. Além da vontade a Liberty, também Lewis Hamilton está a fazer força para que a corrida na África do Sul aconteça. Tudo parece bem encaminhado para o regresso, mas isso vai depender também das flutuações do mercado, da economia e de outros potenciais interessados.